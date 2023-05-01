Memur-Sen'den "ek zam" talebi: Kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi rahatlatacak

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret için vergi alınmayacağını vadetti. Ancak bu uygulama 2022 yılı başından beri zaten uygulanıyor. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik.Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum" dedi.