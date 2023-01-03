Ekonomi Memur-Senden kamu görevlilerine ek zam talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur-Sen'den kamu görevlilerine ek zam talebi

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kamu görevlilerine ek zam talebinde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Memur-Senden kamu görevlilerine ek zam talebi
​Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon oranları doğrultusunda kamu görevlilerinin ve emeklilerin alacağı maaş enflasyon farkı oranı yüzde 16,47 olarak hesaplanmasıyla kamu görevlilerine ek zam talebinde bulundu. Yalçın sosyal medya hesabından “kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır” dedi.

Asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansıması olduğunu belirten Yalçın, “Asgari ücrete oran-tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır” ifadelerini kulandı.

Gözler enflasyon verisindeydi: Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu
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Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.
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Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
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Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
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TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazandı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu.
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Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.
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Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.
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Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.
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Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak yüzde 16.5 oranında artacak.
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3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi ek göstergesi 2200 ve 3000’den 3600’e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ilave artışlar söz konusu olacak.
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En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak.
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En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295ye yükselecek.
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En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor.
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En düşük işçi emekli maaşı 3 bin 352 TL olacak.
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Gözler enflasyon verisindeydi: Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu
TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazandı. En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. İşte zam sonrası yeni memur maaşları..


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Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

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