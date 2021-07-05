En düşük memur maaşı 4 bin 881 lira oldu

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

EKONOMİ Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu

Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

REKLAM

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.

EKONOMİ Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Temmuz 2021 dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (Türk lirası)

REKLAM

Unvanlar Derece Net görev aylığı (*) 2021 Ocak 2021 Temmuz

Genel Müdür 1/4 14.917 16.110

Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu) 1/4 7.862 8.493

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 4.866 5.243

Öğretmen 1/4 6.074 6.553

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792

Başkomiser 3/1 7.858 8.488

Polis Memuru 8/1 6.883 7.431

Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 5.893 6.357

Mühendis 1/4 8.025 8.669

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456

REKLAM

Profesör 1/4 12.881 13.936

Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231

Vaiz 1/4 6.311 6.810

Avukat 1/4 7.663 8.277

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.