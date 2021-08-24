Memur ve emeklisinin 2 yıllık zam oranları netleşti: 12+14’te uzlaşma

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlenen toplantıda sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın kolay bir iş olmadığını söyledi. Prosedürün uzunluğundan ötürü hizmet kollarıyla ilgili tamamlanamayan hususların olduğunu belirten Bilgin, bu konuların tamamlanacağını vurguladı. Bakan Bilgin, uzlaşma zemininin bütün kamu görevlilerine ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

OYNAT 01:33 "Memur maaşları ne kadar oldu?" sorusu yanıtını buldu: İşte 2022 memur maaşları zam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Bilgin, 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.' ifadelerini kullandı.



2022 memur zamları ne kadar oldu sorusu yanıtını buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, yılın ilk 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon yılın ikinci yarısında ise yüzde 7 artı enflasyonla toplamda yüzde 12'li bir artış olacağını açıkladı.

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TOPLU SÖZLEŞMEYLE İLK KEZ %8 VERİLDİ

Bilgin, yurttaşları, çalışanları ve kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ederek, “Herkesin merak ettiği ikinci teklifimiz; 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ayı yüzde 7 artı enflasyon farkı, yani toplamda yüzde 12’lik artışı önerdiğimizi belirmek isterim. Burada vurgulamam gereken bir şey daha var. 2022 için enflasyon beklentisi baz etkisini de esas alarak yüzde 9. Dolayısıyla 2022 yılı için yaptığımız bu teklifi şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle yüzde 8’lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Türk çalışma hayatında memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta ilk defa yüzde 8’lik artış önerilmektedir. İkinci altı ay ise yüzde 6 artış öngörülmektedir. Bunlarda enflasyon farkı saklıdır. Yıllık bazda toplam yüzde 14 artış yaptığımızın altını çizmek isterim.”

2 MİLYON SENDİKALIYA 400 LİRALIK İKRAMİYE

Bilgin, sözleşme kapsamında yüzdelik artışların yanında farklı kalemlerde artışların da yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık. Memur-Sen Konfederasyonumuzun seyyanen zam talebi vardı. Biz seyyanen zammı karşılama konusunda uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok, ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık."

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Bakan Bilgin, "Yaptığımız sözleşmenin tam anlamıyla bir sosyal dayanışma yaratacak, sosyal politika örneği olduğunun altını çizmek istiyorum. Türkiye tarihinde bu düzeyde yapılmış en yüksek oranları içeren bir sözleşmedir" dedi.

İki yıl için %28'lik iyileştirme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya ilişkin “Rakam, yüzde 26’ya tekabül ediyor. Bu, toplu sözleşme ikramiyesinden gelen aylık 2 puan iyileştirmeyle beraber en düşük devlet memuru maaşında şu an için yüzde 28’lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir” dedi. Yalçın, memur toplu sözleşmelerindeki mevcut sürenin, bu tip bir süreci bitirmeye yetmediğini, işçi sözleşmelerindeki gibi 2 aylık bir sürece ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Toplu sözleşme kapsamındaki 11 hizmet koluna ilişkin sözleşmelerin teknik yazımlarının devam ettiğini belirten Yalçın, genel toplu sözleşmeye ilişkin tüm yazım aşamaları tamamlandığında kamuoyuna yönelik geniş değerlendirme yapacaklarını söyledi. Hizmet kolu sözleşmelerinde de çok ciddi kazanımlar söz konusu olduğunu belirtti.

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