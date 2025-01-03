Memur ve emeklisinin zammı bugün belli olacak

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.