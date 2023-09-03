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Ekonomi

Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:22 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Resmi Gazete (Arşiv)

Resmi Gazete (Arşiv)

Geçtiğimiz gün yapılan beşinci ve son toplantının ardından netleştirilen memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dört milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli olmuştu.


Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de


Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.


Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.


Milyonları ilgilendiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yapılan zam oranı resmiyet kazandı.



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#Memur
#Memur Emeklileri
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#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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