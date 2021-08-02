Ekonomi Milyonlarca memurun merakla beklediği zam teklifinde tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam teklifinde tarih belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesinde ilk toplantı sona erdi. Hükümet zam teklifinin 12 Ağustos perşembe günü yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve memur emeklilerinin zam teklifinde tarih belli oldu
Foto/arşiv

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında, toplu sözleşmelerin demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılar olduğunu söyledi.

Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir" diye konuştu.

Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Yetkili sendika Memur-Sen, zam tekliflerini 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 olarak açıkladı.

6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

ZAM TEKLİFİNDE TARİH BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesinde ilk toplantı sona erdi. Hükümet zam teklifinin 12 Ağustos perşembe günü yapacak.

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