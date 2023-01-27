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ARŞİV
Yeni yıllı birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 memur emeklilerine ise yüzde 16,5 enflasyon zammı geldi.
Sonra bu oran üzerinden de refah payı belirlenerek maaş zammı önce yüzde 25 sonra da yüzde 30 oranına çıkartıldı.
Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5 bin 500, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi.
Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda bir takvim yayınladı.
Memur maaş zammı bugüne kadar henüz yatmamıştı. Buna göre; 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını bugün alacak.
5510 sayılı Kanunun 4/1-c (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek.