Ekonomi Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Haber Merkezi AA
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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"Memur maaşları ne kadar oldu?" sorusu yanıtını buldu: İşte 2022 memur maaşları zam oranları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Bilgin, 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.' ifadelerini kullandı.

2022 memur zamları ne kadar oldu sorusu yanıtını buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, yılın ilk 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon yılın ikinci yarısında ise yüzde 7 artı enflasyonla toplamda yüzde 12'li bir artış olacağını açıkladı.

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