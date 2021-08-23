Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.
#CANLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklıyor. https://t.co/49yS71p0ij
#CANLI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklıyor. https://t.co/49yS71p0ij— Yeni Şafak (@yenisafak) August 23, 2021
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.