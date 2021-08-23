Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi

"Memur maaşları ne kadar oldu?" sorusu yanıtını buldu: İşte 2022 memur maaşları zam oranları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Bilgin, 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.' ifadelerini kullandı.



2022 memur zamları ne kadar oldu sorusu yanıtını buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, yılın ilk 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon yılın ikinci yarısında ise yüzde 7 artı enflasyonla toplamda yüzde 12'li bir artış olacağını açıkladı.

