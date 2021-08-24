Gece yarısı imzalar atıldı: İşte yeni zamlı memur ve emekli maaşları

6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlanırken beklenen imzalar ise gece saatlerinde atıldı.

Varılan anlaşma doğrultusunda 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3.440 liraya yükselecek. 25 yıl hizmeti olan 1'inci derece ve 4'üncü kademeden emekli öğretmen emeklisinin maaşı ocakta 4.230 liraya çıkacak.

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EKONOMİ Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi

En düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) yeni zamla 4.307 liraya çıktı

3600 EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeli kamu çalışanlarının durumuyla ilgili, şunları söyledi:

“3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen’in katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclisin inisiyatifinde. Diğer bir mevzu, sözleşmeli çalışanlar konusu. Orada da 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladı. Bu konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemelerin yapıldığını ifade etmek isterim.”

3600 ek göstergenin çıkması durumunda, hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25,6 oranında (1063 TL) artacak ve öğretmen ile polisler eşitlenmiş olacak.

2 MİLYON SENDİKALIYA 400 LİRALIK İKRAMİYE

Bilgin, sözleşme kapsamında yüzdelik artışların yanında farklı kalemlerde artışların da yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

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“Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu var. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılar var. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesini kararlaştırdık. Memur-Sen Konfederasyonumuzun seyyanen zam talebi vardı. Biz seyyanen zammı karşılama konusunda uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşmadan çok, ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira olarak önerdik. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık.''

EKONOMİ Bakan Bilgin duyurdu: 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı