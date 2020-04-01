Ekonomi Merkez bankaları için dolar hamlesi
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed merkez bankalarının dolara erişimini sağlayacak

Merkez bankaları için dolar hamlesi

ABD Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarının Covid-19 krizi süresince dolara erişimini sağlayacak. Buna göre merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında cinsindeki gecelik dolar alabilecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fed'den yapılan açıklamada bu yolla dolar takas (swap line) olanağına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, "(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili
piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak" denildi.

Türkiye ile ABD merkez bankaları arasında dolar swap hattı bulunmuyor.

ABD Hazinesi'nin verilerine göre Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların elinde Ocak itibarıyla yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili bulunuyor.

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