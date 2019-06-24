Merkez bankalarına risk yönetimi uyarısı

Ohio'da düzenlenen Fed konferansında konuşan Brainard, politika yapıcıların geleceğe dönük faiz beklentilerini, ABD ekonomisine yönelik büyüyen riskler nedeniyle düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

"Ekonomi için en olası patika sağlam olmaya devam ediyor; ancak, zayıf enflasyon ve politika belirsizliğinin etkisi ile büyüyen riskler, merkez bankalarının büyümeyi sürdürmek için biraz risk yönetimi yapmalarını gerektiriyor,"

"Eğer aşağı yönlü riskler gerçekleşir ise, ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratabilir" diyen Brainard'ın bu sözleri Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

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