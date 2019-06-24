Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Merkez bankalarına risk yönetimi uyarısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Merkez bankalarına risk yönetimi uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, merkez bankalarının, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için "risk yönetimi yapmaları" gerektiği uyarısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard.

Ohio'da düzenlenen Fed konferansında konuşan Brainard, politika yapıcıların geleceğe dönük faiz beklentilerini, ABD ekonomisine yönelik büyüyen riskler nedeniyle düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

"Ekonomi için en olası patika sağlam olmaya devam ediyor; ancak, zayıf enflasyon ve politika belirsizliğinin etkisi ile büyüyen riskler, merkez bankalarının büyümeyi sürdürmek için biraz risk yönetimi yapmalarını gerektiriyor,"

"Eğer aşağı yönlü riskler gerçekleşir ise, ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratabilir" diyen Brainard'ın bu sözleri Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

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