Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü

Ekonomi

Arı zehrini kovanlardan toplamak için aparat geliştirdi: Zehrin gram fiyatı dudak uçuklatıyor

Manisa’da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrikçi marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtti.