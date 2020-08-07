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Ekonomi Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü

Merkez Bankası, 10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni adım.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni adım.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü.

  • TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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