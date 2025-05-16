Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Bu açıklama ile yıl sonu için dolar kuru, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarına dair tahminler ve beklentiler netleşti.
Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,98'den yüzde 30,35'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,56'dan yüzde 25,06'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,77'ye yükseldi.
Yıl sonu dolar /TL tahmini yükseldi
Ankette yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 45,85 TL'den 46,62 TL'ye çıktı.
Faiz tahminlerinde yukarı yönlü revizyon
Ankette 3 ay sonrası için bir haftalık repo faiz oranı beklentisi yüzde 39,24'ten yüzde 42,96'ya yükseldi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 29,37'den yüzde 30,08'e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 20,25'ten yüzde 20,83'e çıktı.
Büyüme beklentisinde düşüş
Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi. 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düştü.
Ankete kimler katılıyor?
Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.