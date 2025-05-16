Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

Ankette yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 45,85 TL'den 46,62 TL'ye çıktı.

Ankette 3 ay sonrası için bir haftalık repo faiz oranı beklentisi yüzde 39,24'ten yüzde 42,96'ya yükseldi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 29,37'den yüzde 30,08'e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 20,25'ten yüzde 20,83'e çıktı.