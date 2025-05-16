TÜİK işsizlik oranını açıkladı: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğinin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2025" verilerini yayımladı.





Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 çeyreğine göre 183 bin kişi azaldı. Böylelikle işsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti.





İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 6,6 olurken kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.







