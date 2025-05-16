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TÜİK işsizlik oranını açıkladı: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı ne kadar?

TÜİK işsizlik oranını açıkladı: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı ne kadar?

10:2816/05/2025, Cuma
DHA
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TÜİK işsizlik oranını açıkladı.
TÜİK işsizlik oranını açıkladı.

TÜİK: İşsizlik oranı, 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğinin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2025" verilerini yayımladı.


Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 çeyreğine göre 183 bin kişi azaldı. Böylelikle işsiz sayısı 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti.


İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 6,6 olurken kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.



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