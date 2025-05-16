Nakit para kalkıyor: Dijital para çağı için düğmeye basıldı, tarihi bir dönüm noktası olacak

Alışverişten kamu ödemelerine kadar pek çok finansal işlem çok yakında kökten değişecek. Dünyanın her geçen gün dijitalleşmesiyle beraber nakit paralar için de düğmeye basılmak üzere. Öyle ki; Avrupa Merkez Bankası, 2025’in ilk aylarında gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla dijital para birimini hayata geçirmeyi planlıyor. Nakit paraya benzer güvenlik ve erişim kolaylığı vadeden bu sistem, bireylerin doğrudan merkez bankasıyla ilişkili dijital cüzdanlar kullanmasını sağlayacak.