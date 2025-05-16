Nakit para kalkıyor: Dijital para çağı için düğmeye basıldı, tarihi bir dönüm noktası olacak

Nakit para kullanımı sona eriyor, dijital parayı kullanıma sunmak için düğmeye basıldı. Avrupa, finansal sisteminde devrim niteliğinde bir dönüşüme hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın 2025’in başlarında dijital parayı resmileştirmek için gereken tüm siyasi onayları alması beklenirken yeni dönemde vatandaşların merkez bankası garantili dijital para ile işlem yapabilmesi öngörülüyor. Peki nakit para hangi ülkelerde kalkacak, süreç nasıl işleyecek? İşte finansal açıdan devrim niteliğindeki habere dair tüm ayrıntılar.
Dijital para çağı kapıda: Nakit tarihe mi karışıyor?
Euro Bölgesi, finansal sisteminde tarihî bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euroyu resmen hayata geçirmek için gerekli siyasi ve yasal hazırlıkları tamamlamayı hedefliyor.
ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın başlarında tüm siyasi kararların alınmış olmasını umduklarını ve bu süreç tamamlandıktan sonra dijital paranın piyasaya sürülmesi için iki ila üç yıllık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.
Cipollone, katıldığı bir konferansta, yasal altyapıya ilişkin soruları yanıtlarken, "Tüm yasal hazırlıkların 2025’in başında tamamlanmasını umuyoruz. Mevzuat yürürlüğe girdikten sonra dijital euroyu hayata geçirmek için iki ya da üç yıl yeterli olacak" dedi.
Sürecin hız kazanması için Avrupa Birliği ülkeleri arasında siyasi mutabakatın sağlanması gerektiğini belirten yetkili, yaz aylarından önce bu anlaşmanın mümkün olabileceğini ancak Avrupa Parlamentosu’nun onay sürecinin daha uzun sürebileceğini de sözlerine ekledi.
Nakit gibi ama dijital
Dijital euro, Visa veya Mastercard gibi aracı kurumlar olmadan doğrudan merkez bankası güvencesiyle işlem yapılmasını mümkün kılacak. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, sahip oldukları dijital paralar üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek.
Yeni para biriminin, güvenlik ve işlevsellik açısından geleneksel nakit paraya benzer bir yapıya sahip olması hedefleniyor.
İnternetsiz ödeme imkânı
Planlanan sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri ise çevrimiçi ve çevrimdışı işlemleri destekleyecek olması. Böylece internet bağlantısı olmasa bile dijital euro ile ödeme yapılabilecek. Bu özellik, özellikle teknolojik altyapısı zayıf bölgelerde sistemin kullanılabilirliğini artıracak.
Aynı etkinlikte konuşan Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise, ABD’deki gelişmelerin ve olası jeopolitik etkilerin ECB’nin kararlılığını daha da artırdığını belirtti.
Özellikle küresel finansın gidişatında yaşanacak herhangi bir kırılma, Avrupa’daki dijitalleşme sürecini hızlandırabilir.
Avrupa’nın gelecekteki para sistemini şekillendirecek bu dijital dönüşüm, hem bireylerin günlük yaşamını hem de kıtanın genel ekonomik yapısını köklü şekilde değiştirebilir.