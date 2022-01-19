Ekonomi Merkez Bankası BAE ile swap anlaşması imzaladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası BAE ile swap anlaşması imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY) olmak kaydıyla 3 yıl geçerli swap anlaşması imzaladı.

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Merkez Bankası BAE ile swap anlaşması imzaladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada swap anlaşmasının 3 yıl geçerli olacağı belirtilirken nominal büyüklüğünün 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirası (TRY) olduğu belirtildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir. Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır." denildi.

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İki ülke arasında iş birliği

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

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