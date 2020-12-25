Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon hedefini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

Ağbal'dan satır başlıkları şöyle:

Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar...

Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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