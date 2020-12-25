Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon hedefini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon hedefini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

Ağbal'dan satır başlıkları şöyle:

Merkez Bankası altın rezervi 42 milyar dolar, döviz rezervi 49.8 milyar dolar olmak üzere toplam 91.8 milyar dolar...

Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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