Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkenttin çeşitli yerlerindeki marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.