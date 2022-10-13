Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye
TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Halil İlik, Süleyman Ekinci, Nihat Uysallı, Ali Yıldız ve M. Fatih Çetinkaya’nın da bulunduğu ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, dünya ekonomisinin pandemiden bu yana sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek, genel zorlukların üzerine Türkiye’nin ayrıca coğrafyasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını hatırlattı.

Baran, “Türkiye zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başaran bir ülke” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda arabuluculuk rolü üstlenerek önemli bir diplomasi başarısı elde ettiğini kaydeden Baran, “Savaş halindeki iki ülke ile de ilişkilerimiz iyi. Aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile ticari ilişkilerini yürütebilen ülke biziz” dedi.

Türkiye’nin savunma ve havacılık başta olmak üzere sanayi üretiminde kaydettiği gelişmelere de değinen Baran, “Türkiye bölgesinin tedarik merkezi olacak kapasite, güç ve imkâna sahiptir” diye konuştu.


Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Baran, Merkez Bankası’nın reel sektörün finansmanını sağlamaya yönelik ihtiyati tedbirlerinin olumlu yansımaları olduğunu söyledi.


Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, dünya ekonomisindeki gelişmelere değindiği konuşmasında, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye” diye konuştu.


Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğini aktaran Kavcıoğlu, “Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor” dedi.


2021 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirler ile kredi kompozisyonunda TL’nin payının arttığını bildiren Kavcıoğlu, KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkânı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkânına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerinin amaçlandığını anlattı.

Kavcıoğlu, “Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık” dedi.


Kavcıoğlu, 2021 yılında ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğini bildirdi.

Türkiyeden satın alacaklar

Türkiye'den satın alacaklar

Avrupa harekete geçti: Bu bir ilk olacak.
Çiftlik gibi okul

Çiftlik gibi okul

Sekiz ayda 150 bin liralık ciro.
Kritik görüşmedenilk mesajlar

Putin: Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin.

​Rus yetkili NATO'yu uyardı.

Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da bir araya geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Astana'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme 1,5 saat sürdü. İki liderden kritik görüşmede ilk mesajlar geldi. Akkuyu'nun çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Birinci tribünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecek. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu tahıl naklinde İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz. Rusya, tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere gönderme konusunda kararlıyız'' açıklamasında bulundu. Putin, ''Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz. Gaz tedariklerinde Türkiye en güvenli bölge. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Türkakım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik'' dedi.
Biden'dan ABD kararına destek
Dünya

Biden'dan ABD kararına destek

ABD Başkanı Joe Biden, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." sözleriyle destek verdi. BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi." ifadesini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.