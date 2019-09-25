Merkez Bankası Başkanı Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.
- Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek
- Uysal, "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek" diye konuştu.