Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Uysal İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek

Merkez Bankası Başkanı Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz" dedi. Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma olduğuna işaret eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık dalında yüksek lisans yapan Uysal, meslek hayatına 1998’de başladı. Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı. 6 Temmuz 2019 tarihinden itibaren TCMB Başkanı olarak görevde.
1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık dalında yüksek lisans yapan Uysal, meslek hayatına 1998’de başladı. Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı. 6 Temmuz 2019 tarihinden itibaren TCMB Başkanı olarak görevde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

  • Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek

  • Uysal, "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek" diye konuştu.

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