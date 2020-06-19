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Ekonomi Merkez Bankası, Çin ile swap anlaşması kapsamında ilk yuan kullanımının gerçekleştiğini duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası: Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası, Çin ile swap anlaşması kapsamında ilk yuan kullanımının gerçekleştiğini duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran'da yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin ile swap kapsamında ilk yuan kullanımının gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir" denildi.

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Ayrıca açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir.
  • Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir.
  • TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir."

TCMB'den yeni swap hamlesi
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TCMB'den yeni swap hamlesi
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