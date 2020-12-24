Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı​: Politika faizinde ne kadarlık artış oldu?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu aralık ayı toplantısının ardından piyasaların da merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK toplantısı öncesinde faizlerde artış olup olmayacağı merak edilirken ekonomistler ise politika faizinde 150 ile 200 baz puan arasında artış olacağını tahmin ediyordu. Yılın son PPK toplantısının ardından Merkez Bankası tahminler doğrultusunda politika faizinde 200 baz puan artışa gitti. Son yapılan artışla birlikte politika faizi yüzde 17'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası yılın son PPK toplantısının ardından beklenen faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası yılın son PPK toplantısının ardından beklenen faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Saat 14:00'te sona eren PPK toplantısının ardından 2020 Aralık ayı faiz kararı da açıklandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.

  • Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.
Merkez Bankası'ndan aralık ayı Para Politikası Kurulu sonrası yapılan açıklama şöyle;

Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir.

CARİ AÇIĞI ARTIRIYOR

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak, artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır.

GÜÇLÜ PARASAL SIKILAŞTIRMA KARARI

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

  • Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

FİNANSAL İSTİKARARI OLUMLU ETKİLEYECEK

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

NE KADARLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYORDU?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

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