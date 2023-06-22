|
Ekonomi

Merkez Bankası kararı öncesi Fitch'ten açıklama: Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirmedi

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini değiştirmedi. TCMB'nin ise yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 25'e yükseltmesini bekliyor. 2024'te ise sabit kalmasını bekliyor.

09:52 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı atamasının daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ihtimalini artırdığına vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin "rasyonel" politikalar benimseyeceğini ve "kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türk ekonomisinin arzu edilen refaha ulaşmanın anahtarı olacağını" söylediği anımsatılan raporda, ekonomide daha ortodoks bir yaklaşıma geçileceği vaadinin, daha sıkı para politikası beklentisini artırdığına yer verildi.

Politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesi bekleniyor

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizinde önemli bir artış gerçekleştirmesinin, 2023 sonunda da politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin beklendiği, TCMB'nin 2025'teki faiz indiriminden önce de gelecek yıl faiz oranlarını sabit tutmasının öngörüldüğü bildirildi. Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,5 ve gelecek yıla ilişkin beklentisinin de yüzde 3'te sabit bırakıldığı ifade edilen raporda, 2025 için de yüzde 3,8 oranında büyüme tahmin edildiğine işaret edildi. Raporda, Türk lirasında son zamanlarda görülen zayıflamanın ülkenin net ticaretini artıracağı, özel tüketimin de ücret artışları ve ekonomiye artan güvenle destekleneceği kaydedildi.



#Merkez Bankası
#Fitch
#TCMB
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Sağlam kimdir?