Merkez Bankası kararı öncesi Fitch'ten açıklama: Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirmedi

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı atamasının daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ihtimalini artırdığına vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin "rasyonel" politikalar benimseyeceğini ve "kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türk ekonomisinin arzu edilen refaha ulaşmanın anahtarı olacağını" söylediği anımsatılan raporda, ekonomide daha ortodoks bir yaklaşıma geçileceği vaadinin, daha sıkı para politikası beklentisini artırdığına yer verildi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizinde önemli bir artış gerçekleştirmesinin, 2023 sonunda da politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin beklendiği, TCMB'nin 2025'teki faiz indiriminden önce de gelecek yıl faiz oranlarını sabit tutmasının öngörüldüğü bildirildi. Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,5 ve gelecek yıla ilişkin beklentisinin de yüzde 3'te sabit bırakıldığı ifade edilen raporda, 2025 için de yüzde 3,8 oranında büyüme tahmin edildiğine işaret edildi. Raporda, Türk lirasında son zamanlarda görülen zayıflamanın ülkenin net ticaretini artıracağı, özel tüketimin de ücret artışları ve ekonomiye artan güvenle destekleneceği kaydedildi.