Merkez Bankası mektup yolladı: Bankalara deprem bölgesi talimatı

"İşlemler sadece döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili ve söz konusu fonların kullandırılmasında aracılık edecek bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar, işlem taleplerini işlem tarihinden önce Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletir. İşlemler kotasyon yöntemiyle ve ABD doları/avro karşılığı Türk lirası cinsinden ve valörde döviz karşılığı Türk lirası satışı şeklinde gerçekleştirilir. İşlemlere ilişkin bilgiler, işlem gerçekleştirilecek günlerde saat 10.00'da PVDS aracılığı ile DV013 sayfasında ilan edilir."