Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Merkez Bankası Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir

Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır" denildi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.

BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı
EKONOMİ
BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı

Açıklamada, "Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
EKONOMİ
Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
Abone Ol Google News
Ayasofyaya akın sürüyor

Ayasofya'ya akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı ziyaretçiler kapıda kuyruk oluşturuyor.
Beşiktaşta duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.
Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir

Geri döndü

Geri döndü

Caner Erkin'in sözleşme detayı da belli oldu.

​Libya'ya gidip Hafter işgalindeki Sirte ve Cufra'yı işaret etti.

Formayı giydi

Formayı giydi

Sarı lacivertliler yeni sezon transferlerini açıklamaya başladı.
Sokağa çıkma<br>yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma
yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.