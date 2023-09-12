Merkez Bankası reeskont kredilerinde limiti yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin, 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2023 tarihli basın duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir" denildi.