Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını yükseltti

İstanbul’da kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampayası'na en çok başvurunun yapıldığı Bahçelievler’de inşası başlayan konutlar için yüklenici firmalara ödemeler başladı. Katılımcılardan Ömer Kaydı, “Taşınma yardımımız dahil tüm destekler eksiksiz yerine getirildi. İlk 2 yıl cebimizden hiç para çıkmadan evimiz yenilenmiş olacak” diye konuştu.