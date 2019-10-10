Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.
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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 61 milyon dolar azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 125 milyon dolar artışla 101 milyar 706 milyon dolardan 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar): Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 02.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.2019 24.893 79.217 104.110 16.08.2019 25.266 77.423 102.689 23.08.2019 24.708 76.826 101.534 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 06.09.2019 25.567 76.285 101.852 13.09.2019 24.952 75.923 100.875 20.09.2019 25.855 77.184 103.039 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 04.10.2019 25.990 79.841 105.831
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'ya ait OBÜSler, Tel Abyad'ın karşısında mevzilendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, kullanılan yerli ve milli silah sistemleri bakımından da dikkati çekiyor.
Son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artıran Türkiye, sınır ötesi operasyonlarında da bu sistemler ve silahlardan yararlanıyor.
Daha önceki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından dün akşam saatlerinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan yerli sistemler öne çıkıyor.
TERÖRİSTLERİN HABERLEŞME AĞI KESİLDİ ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başladı.
ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı. Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. DHA'nın edindiği bilgiye göre, uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi. Bu sinyallerin kesilmesi için ise Koral'ın kullanıldığı ifade ediliyor. Sinyallerin kesilmesinin ardından hedefler vurulmaya başlandı.
KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp kör etme özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.
MİLLİ ROKETATAR SİSTEMİ HEDEFLERİ VURDU Barış Pınarı'nda hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vuruldu. ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı. T-122 ÇNRA, 16-40 kilometre menzilde, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayabiliyor.
HAVADAN KESİNTİSİZ DESTEK Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan ve TSK bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, önceki sınır ötesi harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı'nda da kritik rol oynuyor.
24 SAAT HAVADA KALABİLİYOR Haberleşme menzili 150 kilometre ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip Bayraktar TB2, 24 saat havada kalabiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.
HAREKATTA BAŞ ROLDE YER ALDILAR<br><br> ASELSAN'ın geliştirdiği, terörle mücadelede başarıyla görev yapan T-155 Fırtına obüsü, Barış Pınarı Harekatı'nda da rol alıyor.
İntikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bu sistem, gelişmiş süspansiyonu sayesinde engebeli arazi dahil her türlü alanda rahatça harekat icra edilebilmesine imkan veriyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Göktürk-1 uydusu da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın gideriyor.
ÖNEMLİ GÖREVLERDE YER ALIYORLAR<br><br> Bu silah ve sistemlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda yerli ve milli teknoloji, teçhizat ve araç-gereç de Mehmetçik'in mücadelesinde önemli görev üstleniyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında tüm dünyanın ilgisini çeken T129 Atak Helikopteri, lazer güdümlü füze Cirit, Nüfuz Edici Bomba, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Arayıcı Başlıklı Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, SERHAT Havan Tespit Radar Sistemi, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 gibi yerli ürünlerin de Barış Pınarı Harekatı'nın çeşitli safhalarında bir kez daha güçlerini kanıtlaması bekleniyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın başladığını açıkladı. Erdoğan'ın harekatı açıklamasından sonra gözler TSK'nın kullanacağı yerli ve milli silahlara çevrildi. İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar: