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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 135 milyar 443 milyon dolar seviyesinden 134 milyar 926 milyon dolara geriledi.

15:21 - 15/02/2024 Perşembe
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.


TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.


Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.


Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.




#Merkez Bankası
#rezerv
#döviz
32 dakika önce
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