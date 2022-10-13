Ekonomi Merkez Bankası rezervleri arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 928 milyon dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

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Merkez Bankası rezervleri arttı
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İç piyasaların odağında olan verilerden biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri.

TCMB tarafından 7 Ekim haftasına ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, açıklanan istatistiklere göre, bir önceki haftaya göre 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 1 milyar 728 milyon dolar yükseldi

Aynı dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara çıkmış oldu.

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