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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

15:157/04/2025, Pazartesi
AA
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Merkez Bankası rezervleri 156,5 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası rezervleri 156,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalışla 80 milyar 609 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mart'ta 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.
#Merkez Bankası
#Rezerv
#Dolar

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