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Ekonomi Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 11.75'e yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası swap faizini yükseltti.
Merkez Bankası swap faizini yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırma adımı sonrası, Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını geri alarak artıya geçti.

Dolar/TL kuru, sıkılaştırma öncesi 7.95 seviyelerinde seyrederken, 7.9041 seviyesine kadar geriledi.

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SWAP NEDİR?

Swap, son zamanların en çok duyulan terimlerinden birisidir. Birçok kişi tarafından, günümüzde bu terim merak konusu haline geldi. "Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

  • Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

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