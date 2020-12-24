Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

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Süleyman Şah kimdir: Süleyman Şah ne zaman nasıl öldü, türbesi nerede?

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda rol alan ve tarihin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Süleyman Şah'ın kim olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Hayat hikayesi ve nasıl öldüğü de merak edilen Süleyman Şah ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Süleyman Şah kimdir, Süleyman Şah ne zaman ve nasıl öldü, Süleyman Şah'ın türbesi nerede?