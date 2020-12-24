Ekonomi Piyasaların gözü Merkez Bankasının faiz kararında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası toplantısı ne zaman: Faiz artırımı bekleniyor mu?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasaların gözü bugün yapılacak Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında. Merkez Bankası'nın 2020 yılının son PPK toplantısında faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak edilirken, ekonomistler politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası 2020 yılının son faiz kararını bugün açıklayacak.
Merkez Bankası 2020 yılının son faiz kararını bugün açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 14:00'te sona erecek PPK toplantısının ardından 2020 Aralık ayı faiz kararı da açıklanmış olunacak.

Toplantının düzenlenmesine saatler kala Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında faiz arttırımına gidip gitmeyeceği, gidecekse de faizlerde ne kadarlık bir artış yapılacağı merak ediliyor.

Ekonomistler bu toplantıda da faiz artışlarının devam edeceğini öngörürken, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın geçen hafta verdiği güçlü sıkılaştırma mesajlarının ardından karar metnindeki sinyallere de odaklanacak

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NE KADARLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR?

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

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  • Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

YENİ SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR

TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtti ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların lira varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerinin altını çizdi.

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