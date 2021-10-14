Ekonomi Merkez Bankasında görev değişimi İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nda görev değişimi: İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

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Haber Merkezi DHA
Merkez Bankasında görev değişimi: İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı
Merkez Bankası

TCMB başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

  • TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

KARAR ERDOĞAN-KAVCIOĞLU GÖRÜŞMESİ SONRASI GELDİ

Söz konusu karar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesi sonrası açıklandı.

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