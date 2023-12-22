Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk: 80 milyarlık TL depo ihalesi açtı

50 bin reklamın kaldırılmasına ve 5 bin sahte hesap için savcılığa başvurulmasına rağmen dolandırıcılar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden vatandaşları tuzağa düşürme gayretlerinden vazgeçmiyor. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da görüntüsünü kirli oyunlarında kullanmaya başlayan dolandırıcılar TPAO üzerinden yatırım vaadinde bulunarak mağduriyetlere yol açıyor. TPAO'nun sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden sürekli uyarı içerikli duyurular paylaşılırken, şirketin Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise TPO'nun vatandaşların doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışmasının asla bulunmadığına işaret ederek bu tarz ilanlara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulunuyor.