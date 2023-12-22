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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk: 80 milyarlık TL depo ihalesi açtı

Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararının ardından yayımladığı mesajda sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılacağına vurgu yapmıştı. Bu yönde beklenen adım bugün geldi. Merkez Bankası 17 yıl aranın ardından TL depo ihalesi açtı. TL depo ihalesinin miktarsal büyüklüğü ise 80 milyar lira ile sınırlandırıldı.

11:17 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:21 - 22/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.


Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.


DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?


Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir.



Dolandırıcıların yeni hedefi TPAO: Onca uyarıya rağmen yatırım vaadiyle vatandaşı tuzağa düşürüyorlar
Dolandırıcıların yeni hedefi TPAO: Onca uyarıya rağmen yatırım vaadiyle vatandaşı tuzağa düşürüyorlar

50 bin reklamın kaldırılmasına ve 5 bin sahte hesap için savcılığa başvurulmasına rağmen dolandırıcılar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden vatandaşları tuzağa düşürme gayretlerinden vazgeçmiyor. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da görüntüsünü kirli oyunlarında kullanmaya başlayan dolandırıcılar TPAO üzerinden yatırım vaadinde bulunarak mağduriyetlere yol açıyor. TPAO'nun sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden sürekli uyarı içerikli duyurular paylaşılırken, şirketin Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise TPO'nun vatandaşların doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışmasının asla bulunmadığına işaret ederek bu tarz ilanlara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulunuyor.



#TCMB
#TL depo ihalesi
#Merkez Bankası
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