Merkez Bankası'ndan 22 tonluk altın alımı

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Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son verilere göre, merkez bankalarının altına olan yoğun ilgisi sürüyor.
WGC'nin kıdemli analisti Krishan Gopaul, "Bu, en azından merkez bankalarının yıllık bazda net alıcı haline geldiği 2010 yılına kadar olan bir dönemin en güçlü başlangıcı" açıklamasında bulunarak 2023 yılı için küresel merkez bankalarının altına olan talebinin diri olduğunu ve talep ivmesinin gücünü koruduğunu ifade etti.
Şubat ayının en büyük alıcısı ise 25 ton alımla Çin Merke Bankası (PBOC) oldu.
TCMB, Şubat ayında 15. ay art arda altın alımı yaparak rezervlerine 22 ton ekledi. Rapora göre TCMB'nin elinde son alımlarla birlikte ulusal rezervinin yüzde 33'üne tekabül eden 587 ton altın rezervi bulunuyor.
Ayrıca Özbekistan Merkez Bankası 8 ton, Singapur 7 ton ve Hindistan Merkez Bankası 3 ton altın alarak alıcılı tarafta yer alırken, Kazakistan Ulusal Bankası, 13 ton net satış ile tek net satıcı oldu.