Merkez Bankası'ndan 22 tonluk altın alımı

WGC'nin kıdemli analisti Krishan Gopaul, "Bu, en azından merkez bankalarının yıllık bazda net alıcı haline geldiği 2010 yılına kadar olan bir dönemin en güçlü başlangıcı" açıklamasında bulunarak 2023 yılı için küresel merkez bankalarının altına olan talebinin diri olduğunu ve talep ivmesinin gücünü koruduğunu ifade etti.