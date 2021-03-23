Merkez Bankası'ndan 71 milyar liralık repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 30 Mart vadeli ve 71 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 30 Mart vadeli ve 71 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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