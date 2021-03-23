Ekonomi Merkez Bankasından 71 milyar liralık repo ihalesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan 71 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası'ndan 71 milyar liralık repo ihalesi

29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya dün yaklaşık 44 milyar lira veren Merkez Bankası bugün ise 30 Mart vadeli ve 71 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından 71 milyar liralık repo ihalesi
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 30 Mart vadeli ve 71 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira
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