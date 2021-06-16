Ekonomi TCMB Çin ile swap 46 milyar lira ve 35 milyar yuana ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB: Çin ile swap 46 milyar lira ve 35 milyar yuana ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin ile swap anlaşmasının, toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
​Merkez Bankası’ndan Çin swap anlaşmasıyla ilgili açıklama
Foto/arşiv

TCMB’den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35.1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, artırılan "söz konusu rakam" 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girdi.

Açıklamada, "Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" denildi.

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