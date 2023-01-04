Ekonomi Merkez Bankasından enflasyon açıklaması Tüm alt gruplarda düşüş var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Tüm alt gruplarda düşüş var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık ayı enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, enflasyonun tüm alt gruplarda düşüş gösterdiği vurgulandı. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin Üretici Fiyat Endeksi'nin düşüşünde etkili olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankasından enflasyon açıklaması: Tüm alt gruplarda düşüş var
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, enflasyonun tüm alt gruplarda düşüş gösterdiği vurgulandı. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin ise Üretici Fiyat Endeksi'nin düşüşünde etkili olduğu ifade edildi.

Enflasyondaki en belirgin düşüşün temel mal ve gruplarından geldiği ifade edildi.

Raporda yer alan ifadeler şöyle;

"Tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 1,18 oranında artmış, yıllık enflasyon 20,12 puan düşerek yılı yüzde 64,27 seviyesinde tamamlamıştır. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda belirgin bir düşüş kaydederken, hizmet grubundaki gerileme görece sınırlı kalmıştır. Yıllık tüketici enflasyonundaki düşüşe en belirgin katkı baz etkisi nedeniyle temel mal ve gıda gruplarından gelmiştir. Temel mal grubunda aralık ayında ÖTV matrah düzenlemesinin etkisiyle otomobil fiyatları gerilerken ilaç fiyatlarındaki referans kur ayarlaması ve beyaz eşya ile mobilya fiyatlarında devam eden artış eğilimi daha olumlu bir görünümü sınırlamıştır. Gıda grubunda fiyatlar son yıllardaki tarihsel aralık ayı ortalamasına yakın bir düzeyde artış kaydederken, yıllık enflasyon alt gruplar genelinde düşmüştür. Bu dönemde enerji fiyatları akaryakıt ürünleri öncülüğünde gerilemiştir. Enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisi üretici fiyatları üzerinde de hissedilmiştir. Üretici fiyatları aralık ayında uluslararası enerji fiyatlardaki olumlu gelişmeler ve Türk lirasındaki istikrarlı seyir neticesinde, petrol ve ürünleri ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki gelişmelerle gerileme kaydetmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık değişim B göstergesinde yavaşlarken C göstergesinde artmış, göstergelerin yıllık enflasyonları sırasıyla 18,50 ve 16,98 puan gerilemiştir."

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