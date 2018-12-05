Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

TCMB, "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek." denilen açıklamada, Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir" ifadelerine yer verilerek, Para Politikası Kurulunun 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacağı dile getirildi.

TCMB'nin açıklamasında, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

EKONOMİ Dolar/TL beklentisi aşağı çekildi

EKONOMİ Dolar 5,24 seviyesinde işlem görüyor