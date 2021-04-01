Ekonomi Merkez Bankasından sıkı para politikası duruşu mesajı Yüksek enflasyon ve beklentiler sıkı duruş gerektiriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan sıkı para politikası duruşu mesajı: Yüksek enflasyon ve beklentiler sıkı duruş gerektiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün yurt içi yatırımcılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu, para politikasının enflasyonda hedeflenen rakama ulaşmak üzere yürütüleceği söylemini yineledi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından sıkı para politikası duruşu mesajı: Yüksek enflasyon ve beklentiler sıkı duruş gerektiriyor
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleşen toplantısında, sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk Lirası'nın itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde duruldu.

Kaynaklar, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun, içinde bulunulan dönemde yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini ifade ettiğini söyledi.

“ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ VE FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR POLİTİKA FAİZİ, BEKLENEN ENFLASYONUN ÜZERİNDE TUTULACAK”

Toplantıda Merkez Bankası'nın, enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğinin teyit edildiğini belirten kaynaklar, Kavcıoğlu'nun, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutulacağını vurguladığını kaydetti.

“PARA POLİTİKASI KÜRESEL DALGALANMALARA KALKAN VAZİFESİ GÖRECEK”

Kavcıoğlu'nun, yatırımcılara enflasyon odaklı para politikasının, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görerek, en güçlü silahları olacağı mesajı verdiğini söyleyen kaynaklar, TCMB'nin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağının belirtildiğini aktardı.

“REPO İHALE FAİZ ORANI, TEMEL POLİTİKA ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK”

Kaynaklar, Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğinin anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faizin TÜFE'nin üzerinde olacağını ve TL'nin itibarının korunacağını belirtti. Kavcıoğlu, 'Para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda yüzde 5'lik hedefe sıkı sıkıya bağlıyız' dedi.

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