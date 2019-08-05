Ekonomi Merkez Bankasından swap hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalesinde değişikliğe gitti. Banka bundan sonra Döviz Karşılığı Türk Lirası 1 hafta vadeli swap işlemi değil, çoklu fiyat yöntemiyle 1, 3 ,6 ay vadeli swap işlemleri gerçekleştirecek.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası swap işlemleri değişiyor.
Merkez Bankası swap işlemleri değişiyor.

Merkez Bankası swap ihalelerine yönelik adım attı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri 1 haftalık olarak düzenlenmeyecek. Bundan sonra Merkez Bankası 1, 3, 6 aylık vadelerde swap işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Ayrıca Merkez Bankası ihtiyaç duyulan günlerce açılacak olan swap ihalelerine ilişkin ayrıntıları aynı günde saat 10.00'da duyuracak.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir.

Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Merkezden swap hamlesi

Merkez'den
swap hamlesi

Bir hafta vadeli swap işlemleri değişiyor.
Bugünkü kısmı tamamlandı

Bugünkü kısmı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.
Erdoğanın faiz kararı doğru

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

​Alman basını Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.
Havayı kapatsalar<br>karadan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Memura<br>maaş müjdesi

Memura
maaş müjdesi

​Cumhurbaşkanı bayram öncesi güzel haberi verdi.
Yaptırımın<br>sebebini açıkladı

Yaptırımın
sebebini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı ​Zarif, Beyaz Saray davetini doğruladı.

Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

Yüzde 1'in<br> altına çekildi

Yüzde 1'in
altına çekildi

Vakıf Katılım kar oranını indirdi.

İlk modeli <br>incelendi

İlk modeli
incelendi

​Yerli otomobil çalışmaları devam ediyor.
'Polise teslim edin'<br> notuyla bıraktılar

'Polise teslim edin'
notuyla bıraktılar

​Çuvalın içerisinden çıkanlar şaşkına çevirdi.
Firmalara<br> kredi desteği

Firmalara
kredi desteği

​Üç kamu bankası ortak açıklama yaptı.
Sabotaj iddiası

Sabotaj iddiası

​Bursa'daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

​Çavuşoğlu 2 yeni girişimde bulunacakları Asya açılımını duyurdu.
Keşmir'e<br>Hindistan darbesi

Keşmir'e
Hindistan darbesi

Özel statüsü kaldırılarak bölgeye 8 bin asker gönderildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.