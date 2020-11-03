Merkez Bankası'ndan swap hamlesi geldi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, TCMB para politikasında kademeli sıkılaştırma adımları çerçevesinde döviz/altın karşılığı uygulanan TL faiz oranını yükseltildiğini bildirdi. Buna göre Merkez Bankası, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 11,75'ten yüzde 13,25'e yükseltti.

Düzenleme kapsamında döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.

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Faiz oranı yükseltildi

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, TCMB para politikasında kademeli sıkılaştırma adımları çerçevesinde döviz/altın karşılığı uygulanan TL faiz oranını yükseltildi. Söz konusu adım son dönemde atılan sıkılaştırıcı yöndeki adımların devamı niteliğinde oldu. Açıklamada şöyle denildi: "Mevcut durumda sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'lık kısmı TCMB tarafından FX swap işlemleriyle sağlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştilmektedir. Atılan adımla TCMB bünyesinde kotasyon swap işlemlerinde uygulanan TL faiz oranı 150 baz puan kadar artırılmıştır.

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Atılan adımların devamı niteliğindedir

Söz konusu karar, TCMB tarafından para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğindedir. Sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılması para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğindedir. Geçtiğimiz dönemde TCMB tarafından BIST Repo- Ters Repo Pazarı'nda fonlama sağlanmaması, BPP limitlerinin sıfırlanması ve kotasyon repo işlemlerinin durdurulması gibi ağırlıklı ortalama fonlama faizini yükseltecek önemli adımlar atılmıştı. Söz konusu adımların devamı kapsamında atılan bu adım TCMB'nin sıkılaştırma yönünde kararlı şekilde adımlarına devam ettiğine işaret etmektedir."