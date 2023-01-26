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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL adımı: Dövizini çevirene destek  verilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.

07:34 . 26/01/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk Lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.


TCMB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.


 

 

#TCMB
#Türk Lirası
#TL
#Merkez Bankası
30 dakika önce
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Merkez Bankası'ndan TL adımı: Dövizini çevirene destek  verilecek
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