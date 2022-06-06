Merkez Bankası'ndan Türk Lirası hamlesi: İskonto oranı ikiye katlandı

TCMB, bu amaç doğrultusunda ilk adımı mayıs ortasında atmış ve adımlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

TCMB bankalara gönderdiği yazıda adımların "teminat havuzunda TL varlıkları destekleyici düzenlemeler kapsamında, APİ fonlamasında DİBS teminat kullanımını artırmak" için atıldığı belirtildi.

TCMB yazıda TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları artırılmaya devam edileceğini de belirtti.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

24 Haziran'dan itibaren geçerli değişiklikler

TCMB'nin bankalara ilettiği ilgili yazı ile 24 Haziran'dan itibaren geçerli attığı adımlar şöyle:

*TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı %15'ten %30'a çıkartıldı

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*Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum %45'inin DİBS sepetinden oluşmasına karar verildi (önceki oran %30)

*Bankalararası para piyasasında DİBS teminat bulundurma koşulunu %45 olarak belirlenmesine karar verildi

*Hazine'nin yurtiçinde altın ve YP cinsi geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne kadar verildi.

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