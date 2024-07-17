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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek hamle: Sınır değiştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası mevduatı destekleyecek önemli bir adım attı. Merkez Bankası tarafından bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Öte yandan daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

18:14 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:20 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Kur Korumalı Mevduatta uygulanan faiz oranı düşürüldü.
Kur Korumalı Mevduatta uygulanan faiz oranı düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

KKM hesapları azalacak TL mevduatının payı artacak

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

KKM hesaplarına uygulanan faiz yüzde 35'e indirildi

Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.



#Kur Korumalı Mevduat
#Türk Lirası
#Merkez Bankası
33 dakika önce
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