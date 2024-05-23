Merkez Bankası'ndan yeni adımlar: TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı

Osmanlı Saray mutfağına ve dünyanın birçok ülkesine aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, "Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz" dedi.