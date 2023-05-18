Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı: Bankaların alım limiti düşürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'li herkesin ay sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını açıkladı. Bakan Bilgin en düşük memur maaşlarına ilişkin de “"En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.” dedi. Bilgin 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik de müjdeyi verdi.