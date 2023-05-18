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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı: Bankaların alım limiti düşürüldü

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım attı. Bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürüldü

10:31 . 18/05/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik bir adım daha attı.


Merkez Bankası'ndan sözlü talimatla bankalara bildirilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı.


Bunun yanı sıra bankalardan firmaların acil olmayan döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirilmesi istendi.

Merkez'den art arda kararlar

Merkez Bankası seçim önesinde kurumsal döviz satışını kısıtlayan kararlar almıştı. Hafta başından itibaren de bazı adımlar atmış; menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklikler olmuştu. Dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü gerçek kişiler için yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı. 28 Temmuz sonrası bu oran yüzde 30'a yükselecek.


Ayrıca menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişlemişti. Nakit avans ve kuyum harcamaları bu kapsama alınmıştı.



#Merkez Bankası
#Döviz
#Bankaların alım limiti
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