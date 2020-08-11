Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı: Sıfırlandığını açıkladı

Merkez Bankası likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.

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LİKİDİTE NEDİR?

Likidite, bir bireyin veya firmanın varlık fiyatında önemli bir değişikliğine neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği ya da satabildiği bir piyasa özelliği olarak bilinmektedir.

Likidite, satışın hızı ile satılabileceği fiyat arasındaki değişimin büyüklüğü ile alakalıdır. Likit bir piyasada değiş tokuş hafiftir, hızlı satış yapılınca fiyatı fazla düşürmemektedir. Likit olmayan bir pazarda ise hızlı bir şekilde satmak, fiyatının bir miktar kesilmesini gerektirir.

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AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ

Merkez Bankasının dolaşımdaki para miktarını kontrol etmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesine açık piyasa işlemleri denmektedir.